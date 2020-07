Il focus sulla difesa: trovatelo un trio come quello formato da Caceres, Pezzella e Milenkovic. E il serbo si conferma un vero bomber

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Bologna è arrivato il decimo clean sheet in campionato, a conferma di come la retroguardia viola sia tra le migliori del torneo. In pochi d’altronde possono vantare un trio come quello formato da Pezzella, Caceres e Milenkovic. I primi, pur senza grandi sofferenze vista la timidezza dell’attacco avversario, si fanno trovare sempre pronti quando necessario. Il terzo, invece, impreziosisce la sua prestazione con il quinto gol stagionale, davvero un bel bottino per un difensore. Sulle fasce Iachini sceglie Venuti da una parte e Dalbert dall’altra. Il primo prova a farsi vedere più spesso in avanti rispetto al solito. Pur senza grandi risultati, si fa comunque apprezzare per spirito d’iniziativa e nel primo tempo avrebbe anche la palla per battere a rete, gesto tecnico non esattamente nelle sue corde. Al 67′ lo sostituisce Lirola che ha giusto il tempo di qualche inserimento, mai fortunato. Passando a Dalbert, invece, la difficoltà è quella di trovare parole nuove. Nel primo tempo sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare, nella ripresa entra più volte in modo indecente ed è un miracolo che venga solo ammonito. Si riscatta parzialmente con l’assist per il primo gol di Chiesa, anche se si tratta più che altro di un passaggio a tre metri. Non valutabile ovviamente la prestazione di Terzic, che preleva il brasiliano a pochi minuti dal triplice fischio. Chiudiamo con Terracciano, oggi decisamente meno impegnato rispetto alle ultime due gare. Si distende in avvio sul tiro di Dominguez, poi deve solo amministrare. Menzione per Brancolini che lo sostituisce nel finale trovando la soddisfazione dell’esordio in Serie A.

