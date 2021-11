Il fondo PIF e la ritrovata attrattività della Fiorentina (grazie a Commisso). C’è l’ombra di Renzi dietro all’affare?

È destinata a far parlare di sé l’indiscrezione che vorrebbe il Fondo PIF interessato all’acquisizione della Fiorentina. Si tratta di un fondo di investimento sovrano, appartenente direttamente al Governo dell’Arabia Saudita e recentemente noto per aver acquistato il Newcastle.

Come si legge su La Nazione, però, per il momento nessuno si è fatto avanti con l’attuale proprietà della Fiorentina. Ma ciò non toglie che la società viola, al di là dei risultati sul campo, stia diventando più appetibile grazie anche al lavoro di Rocco Commisso (Viola Park in primis). E gli investimenti fatti non lasciano pensare che possa dire presto addio.

Infine, è bene ricordare che poco prima dell’arrivo del tycoon americano, Matteo Renzi aveva confidato di un potenziale di investitori arabi nei confronti della Fiorentina. Il senatore di Italia Viva è amico personale di Mohamed bin Salman, presidente di PIF ed erede al trono.