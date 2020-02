Il Franchi cade a pezzi: La casa della Fiorentina ha urgente bisogno di interventi

Lo stadio Franchi, l’attuale casa della Fiorentina, ha bisogno di interventi di manutenzione, interventi anche strutturali non solo di facciata. Crepe, infiltrazioni restano nonostante siano passati mesi da quando si parlava di lavori, specialmente in Curva Fiesole. Quando il pubblico salta sui gradoni – si legge su La Repubblica – pezzi di intonaco vengono giù, i bagni sono vecchi, i riflettori hanno lampade fulminate non più in produzione, il tabellone elettronico nella curva Ferrovia perde pezzi. “Il nostro stadio è come una vecchia Ferrari senza pezzi di ricambio”, commentano gelidi a New York nel quartier generale di Commisso. Una Ferrari che, in futuro, sostengono, potrebbe non superare i parametri Uefa, costringendo la Fiorentina a emigrare in altri stadi per le partite in Europa (perché l’obiettivo della proprietà è quello di ritornare a giocare nel calcio che conta).