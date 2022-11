“Il Franchi come la nuova casa del rugby italiano, anche se i lavori di restyling penalizzeranno l’operazione”

Lo stadio di Firenze, l’Artemio Franchi, è stato il teatro della prima, storica vittoria contro l’Australia nel rugby. Non solo Fiorentina, in futuro questo impianto potrebbe essere anche la casa degli azzurri in questo sport: “Siamo ancora emozionati – racconta a La Repubblica il presidente del comitato regionale rugby toscano, Riccardo Bonaccorsi – È stata una giornata unica, storica, con la vittoria della nazionale che ha chiuso una giornata in cui tanti bambini hanno giocato a rugby e in cui abbiamo portato tremila studenti a vedere la partita”.

E ancora: “Siamo in contatto con il sindaco e le istituzioni e abbiamo trovato grande apertura per portare avanti un percorso che veda Firenze protagonista”.

Infine ha aggiunto: “È chiaro che i lavori di restyling del Franchi penalizzeranno un po’ tutto ma sia il presidente Innocenti che la federazione vorrebbero Firenze perché da un punto di vista logistico, turistico e sportivo può essere un riferimento rugbistico importante“.