Il Franchi intanto darà la sua solita risposta, alla faccia delle troppe critiche

Si sono lamentati in più di un’occasione i protagonisti in maglia e giacca viola, delle critiche, dell’entusiasmo disperso e delle poche presenze all’esordio in Conference League. Lo hanno fatto senza chiedersi se magari qualche ragione potesse esserci ma di fatto, tolto qualche fischio post Riga, fin qui di tutto si può parlare tranne che di atteggiamento ostile nei confronti di una Fiorentina che non vince dal 18 agosto ed offre una prestazione disarmante dopo l’altra.

Domani contro il Verona si supererà la barriera dei 30.000 spettatori, in una gara già cruciale e da vincere a tutti i costi. Questa sarà la risposta di Firenze, che sicuramente non creerà problemi alla squadra durante i 90 minuti, riservandosi i malumori eventualmente per il post partita. Resta da attendere la risposta dei protagonisti in campo.