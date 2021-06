Il Franchi riapre ai tifosi della Fiorentina: Si va verso la vendita libera dei biglietti. Ipotesi mini abbonamenti mentre i voucher…

A fine agosto ripartirà il campionato di Serie A e il Franchi riaprirà le proprie porte ai tifosi della Fiorentina.

Capienza ridotta all’inizio, con un massimo di 10364 persone, ovvero il 25% della capienza dell’impianto. Su La Repubblica si legge che si comincerà con la vendita libera dei biglietti. Magari sarà possibile dare spazio a mini abbonamenti se la situazione legata al Covid andrà migliorando ulteriormente.

Sullo stesso giornale si legge anche che non potranno essere utilizzati i voucher dello scorso anno messi a disposizione come rimborsi dalla società e destinati a sconti per quel che riguarda il merchandising.