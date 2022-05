Il Franchi si mobilita per la Juventus: l’obiettivo è il record stagionale

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus, in programma sabato sera allo stadio Franchi con calcio d’inizio alle ore 20:45. A due giorni dalla partita, sono oltre 28mila i tagliandi staccati per la partita contro i bianconeri che potrebbe valere la qualificazione in Europa.

Il record stagionale è ormai vicino e la sensazione è che verrà raggiunto abbastanza facilmente. Più difficile, invece, pensare al sold out di tutto l’impianto di Campo di Marte. Firenze si sta comunque mobilitando per spingere la Fiorentina in Europa.