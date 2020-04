Il fratello di Boateng viola la quarantena, si schianta con l’auto e viene multato… Ma la storia ha un lieto fine

Storia particolare quella vissuta da Jerome Boateng, fratello dell’attaccante della Fiorentina in prestito Kevin Prince. Il difensore del Bayern Monaco ha violato la quarantena, allontanandosi senza il permesso del club bavarese dal proprio domicilio. Dopo aver imboccato l’autostrada con la sua Mercedes, il fratello minore dei Boateng ha sbandato ed è finito fuori strada, rimanendo per sua fortuna illeso. Il Bayern Monaco, dopo aver appreso la notizia, lo ha multato per aver violato il periodo di quarantena senza permesso e ha fatto sapere che l’incasso della sanzione sarà devoluto agli ospedali di Monaco di Baviera. Il difensore si è poi giustificato dichiarando: “Stavo andando a trovare mio figlio. Triste ricevere una multa così, ma per lui farei di tutto“.