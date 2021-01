Il Fratello di Callejon: “Napoli la casa di Josè, ma darà il massimo per la Fiorentina. Inizio non facile anche se…”

Il fratello di Josè Maria Callejon, Juan Miguel, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’avventura alla Fiorentina dello spagnolo: “Darà il massimo per la viola, però Napoli resterà sempre casa sua. La Fiorentina è un grande club ed una città bellissima, mio fratello è contentissimo di essere rimasto in Italia”.

E ancora: “Ha avuto tante proposte da tutto il mondo ma ha scelto Firenze anche per una scelta di vita, con il Napoli ha giocato quasi 350 partite. Prandelli gioca 3-5-2 e per lui è più difficile. A Firenze non è stato un inizio facile, ma adesso sta trovando più spazio, lavora duro e si sta conquistando il giusto spazio”.