Il Frosinone batte la Fiorentina al Torrini e vince lo scontro diretto per il secondo posto. Troppe occasioni fallite dai viola, Martinelli para un rigore, Distefano ne sbaglia uno

Per aggiornare premere F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.

Fiorentina-Frosinone 0-1 (90+2′ Voncina)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile (81′ Capasso), Comuzzo, Romani; Kayode, Berti (81′ Presta), Amatucci, Vitolo (65′ Harder), Favasuli (65′ Vigiani); Toci (65′ Sene), Distefano.

A disp.: Vannucchi, Dolfi, Elia, Biagetti, Capasso, Sene, Presta, Falconi, Chiesa, Vigiani, Nardi, Harder. All.: Alberto Aquilani

Finisce qui. Il Frosinone vince in extremis per 1-0, dopo una partita per larghissimi tratti dominata dalla Fiorentina che ha fallito troppe occasioni da gol, tra le quali anche un rigore con Distefano. Il Frosinone stava per passare con Condello su rigore ma Martinelli aveva salvato la squadra viola, gelata poi da Voncina al 92′. Frosinone che sale a quota 45 ed è al momento secondo da solo, Fiorentina che resta a 42, attualmente quarta in classifica

90+5′ Ammonito Sene che colpisce col braccio largo Maestrelli

90+2′ GOL DEL FROSINONE. Segna Voncina che controlla in area il cross basso di Afi e mette in rete da pochi passi col sinistro. Doccia freddissima per la Fiorentina. 0-1

90′ 4 minuti di recupero

89′ Tanta confusione in campo, errori a ripetizione delle due squadre, ora anche stanche e disordinate dopo i molti cambi

86′ Velenosissimo corner di Amatucci che viene deviato di testa sopra la traversa da un difensore ciociaro.

84′ PRESTA! Che finta di Amatucci che elude il marcatore in area e va morbido al centro col mancino, palla stupenda per Presta che sempre di sinistro si divora un gol pazzesco schiacciando a terra il pallone: palla alta!

81′ Fuori Berti e Gentile, dentro Capasso e Presta. Dentro Voncina per Selvini negli ospiti

79′ LA MANONA DI MARTINELLI! Che para del 2006 viola! Incrocia con forza Condello ma para il portiere della Fiorentina!

78′ RIGORE PER IL FROSINONE. Fallo di Gentile che stende Condello in area. Incredibile dormita viola sugli sviluppi di un fallo laterale. Ammonito Romani, probabilmente per proteste

76′ Kayode sbaglia tutto! Lanciato a sinistra il velocista viola corre palla al piede ed entra in area, sbagliando però tutto al momento di scegliere se andare al tiro o servire Sene, Kayode colpisce malissimo il pallone ciabattando la sfera, chiude il Frosinone che si salva anche stavolta

75′ Colpo subito da Condello che esce momentaneamente dal campo dopo le cure mediche dello staff medico. L’attaccante del Frosinone riesce però a proseguire la gara

73′ Subisce fallo Amatucci e cartellino giallo per Maura. Terzo giallo per gli ospiti

71′ SELVINI! Spara fuori col sinistro l’attaccante gialloblu, che non inquadra la porta. Chiaro l’intento del Frosinone, che prova a pungere in contropiede sfruttando i varchi lasciati dalla Fiorentina

70′ C’è spazio sulla destra per la Fiorentina ma ancora una volta non sfrutta bene l’opportunità la Fiorentina. Gentile crossa ma non lo fa nel modo migliore, chiude la difesa del Frosinone

68′ Buon varco per Vigiani pescato da Harder sulla destra, cross messo in corner da Milazzo

65′ Aquilani ne cambia tre: dentro Harder, Sene e Vigiani, fuori Toci, Favasuli e Vitolo. Fuori Errico e dentro Pera per il Frosinone

64′ Kayode mette al centro verso Toci che non può arrivare sul pallone, sbuca Berti che di controbalzo impatta di testa ma non impensierisce Palmisani

64′ Troppo frettolosa, imprecisa ed insicura la Fiorentina adesso. Anche Amatucci si fa prendere dalla fretta cercando un lancio senza costrutto per Kayode

62′ Lunghissimo lancio alla ricerca di Condello, ottima uscita di Martinelli che controlla di petto e poi permette alla Fiorentina di ripartire

60′ Kayode riceve da Amatucci ma gigioneggia troppo e non crossa nè entra in area, scarico per Gentile e cross completamente ciccato: si conclude mestamente l’azione della Fiorentina, che non sta trovando le giuste misure e sensazioni in questo primo scorcio di secondo tempo

59′ Fallo di Amatucci e punizione per gli ospiti da posizione insidiosa, colpisce di testa Kamensek ma è in posizione irregolare: azione che quindi si interrompe

58′ Commette una leggerezza che poteva costare carissima Romani ma rimediano Kayode, Gentile e Vitolo che fermano bene Condello in area di rigore con astuzia e tempismo

55′ Stavolta è Selvini che prova a trovare la porta viola col destro a giro, pallone sballato che finisce sul fondo

53′ CONDELLO! Prova a far girare il destro il calciatore ospite, pallone fuori non di molto anche se Martinelli sembrava in controllo sulla traiettoria del tiro

52′ Che errore di Gentile! Si sovrappone in modo perfetto il difensore viola che viene servito coi tempi perfetti da Kayode ma poi sbaglia in modo grave la misura e la potenza del pallone basso da scodellare al centro per i compagni che avevano attaccato l’area di rigore

49′ DISTEFANO! Accelera e converge al centro il mobile attaccante della Fiorentina che poi va al tiro in modo insidioso chiamando Palmisani ad un intervento non banale

48′ Buona chiusura di Gentile che si sta disimpegnando discretamente da centrale di destra nella difesa a tre, fallo su di lui di Condello che lo travolge facendolo rovinare a terra

46′ Scelta senza senso di Berti che prova un’improbabile tiro da distanza siderale anzichè far viaggiare Kayode che aveva moltissimo spazio sulla destra. Opportunità potenziale sprecata malamente dalla mezzala gigliata

46′ Inizia il secondo tempo! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45+4′ Iniziativa personale di Milazzo che si accentra dalla destra andando poi al tiro col sinistro. Conclusione strozzata e debole sul primo palo, para facilmente Martinelli

45+2′ Favasuli trattiene Cangianiello e poi lo abbatte. Ammonizione per il calciatore viola

45′ L’arbitro concede 4 minuti di recupero

40′ Un primo tempo di grande applicazione, pressing e qualità da parte della Fiorentina che però sta mancando in modo pazzesco sotto porta. Frosinone che ha evitato di subire gol e che prova a pungere in contropiede quando ne ha l’opportunità

38′ Si fa male Ferrieri, entra Milazzo. Primo cambio per il Frosinone

37′ KAYODE! Se ne va sulla corsia di destra l’ex Gozzano che però a tu per tu con Palmisani gli spara addosso il pallone. Altra occasione importantissima di marca viola ma niente gol

36′ DISTEFANO! Incredibile, altra chance pazzesca per la Fiorentina ma il tiro a botta sicura di Distefano trova il salvataggio clamoroso sulla linea di un difensore del Frosinone. Ennesimo errore in uscita degli ospiti e Fiorentina ancora ad un passo dal gol

35′ Recupero alto di Amatucci e pregevole finta del playmaker viola che però poi effettua la scelta errata e sbaglia il suggerimento a centro area

34′ Sbaglia un passaggio rasoterra Palmisani che poteva essere letale per il Frosinone, Toci si avventa sul pallone ma non riesce a controllarlo al meglio e si salva la squadra ospite

29′ Bellissima trama viola: Comuzzo va in verticale e Toci dialoga alla grande con Distefano, liberando poi la corsa di Kayode a destra, pallone basso su cui sta per arrivare Favasuli ma è perfetta ed essenziale la chiusura di Maestrelli che interviene anticipando il giocatore della Fiorentina, subendone quindi anche il fallo

28′ Maestrelli si porta letteralmente a casa la maglia di Toci che ne aveva eluso la marcatura con mestiere. Ammonito il difensore ospite

25′ Tante situazioni da gol create in nemmeno mezz’ora dalla Fiorentina ma i ragazzi viola stanno mancando clamorosamente in zona gol ed il risultato resta inchiodato sullo 0-0

23′ DISTEFANO! Ancora un’occasione enorme divorata dalla Fiorentina. L’attaccante gigliato riceve in area di rigore e va al tiro col sinistro da pochi metri ma spedisce fuori in diagonale.

22′ PARA PALMISANI. Calcia malamente Distefano, che conclude debolmente aprendo il piattone. Si resta sullo 0-0

21′ RIGORE PER LA FIORENTINA. Distefano controlla in modo delizioso un lancio ancora disegnato di Amatucci, salta il portiere che lo stende. Giallo per Palmisani e penalty netto per la Fiorentina.

19′ Bellissimo lancio in profondità di Peres verso Condello, prova a ritagliarsi lo spazio per calciare l’ala ospite ma è bravissimo in chiusura Kayode, che mura il tiro e libera l’area di rigore viola

17′ Fallo netto in ritardo di Afi ai danni di Amatucci. Rischia il giallo il calciatore ospite che però in quest’occasione lo evita

14′ Gioco che si è fermato momentaneamente dopo un impatto tra Afi e Comuzzo. Tutto a posto per i due giocatori coinvolti nello scontro e gara che riprende senza problemi. Inizio di partita molto divertente al Torrini

13′ TRAVERSA DI SELVINI! Bell’azione frusinate con Selvini che viene liberato da Afi a centro area, conclusione mancina respinta da Comuzzo, quindi Selvini si coordina alla grande in acrobazia, traversa piena, poi Martinelli esce bene anticipando Afi

11′ Dialogano bene Favasuli e Distefano a sinistra e il primo riesce a guadagnare un altro corner dopo un bell’uno-due. Calcia Amatucci, Toci anticipato ed è ancora calcio d’angolo: stavolta esce bene Palmisani e fa proprio il pallone

10′ COMUZZO! Bel cross di Amatucci dalla destra dopo lo sviluppo dell’azione dalla bandierina, colpisce Comuzzo che indirizza verso la porta del Frosinone ma spedisce alto di poco

9′ Si complica la vita malamente il Frosinone che prova ad uscire col palleggio dalla propria area. Gli ospiti regalano un angolo alla Fiorentina

8′ Rimane a terra Selvini dopo un contrasto assolutamente regolare con Gentile che gli ha strappato il pallone con grinta e caparbietà. Cure mediche in corso per l’attaccante gialloblu che sembra assolutamente in grado di proseguire la partita

6′ Punizione calciata dal capitano ospite Peres che però non trova alcun compagno, Martinelli abbranca in presa e fa ripartire la Fiorentina

5′ Partenza a ritmo molto alto della Fiorentina di Aquilani che però non è riuscita a trovare il gol nonostante due ottime opportunità nei primissimi minuti. Serve maggiore incisività ai giovani viola

3′ FAVASULI! Che lancio di Amatucci, sorpresa la difesa ciociara e Favasuli può puntare e saltare in area lo sloveno Kamensek ma si fa murare il tiro dai centrali avversari. Non sfruttata al meglio questa opportunità enorme dall’esterno gigliato

2′ Subisce un colpo duro Toci, calcio di punizione per la Fiorentina. Dolorante al collo il capitano viola, che però riesce a proseguire

1′ TOCI! Immediatamente pericolosa la Fiorentina. Lancio lungo per Kayode che supera di forza il proprio dirimpettaio e scarica con precisione per Toci, controllo e tiro secco dell’albanese: conclusione respinta

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Tra poco meno di un’ora, torna in campo la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. I giovani viola alle 11, sfideranno il Frosinone per la ventiquattresima giornata di campionato.

La Fiorentina, a quota 42 punti proprio in coabitazione con i ciociari, proverà ad ottenere tre punti fondamentali per restare nei piani alti della classifica, visto che la capolista Lecce dista solamente quattro lunghezze. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine del match.