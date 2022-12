Il fuorigioco semi-automatico arriverà in Serie A… ma non da subito

Il fuorigioco semi-automatico sbarcherà in Serie A, ma non da subito. A dichiararlo ufficialmente è stato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale di questo pomeriggio. La nuova tecnologia, che permetterà di segnalare in pochissimi secondi la posizione irregolare, è già stata sperimentata al Mondiale e verrà introdotta nel nostro campionato a partire dal 27 gennaio. Vale a dire, dalla prima giornata del girone di ritorno e quindi non dal momento della ripartenza dopo il Mondiale. Ricordiamo infatti che dal 4 gennaio dovranno essere giocate ancora quattro partite prima di iniziare il girone di ritorno.