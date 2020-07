Il furto a casa Ribery non è dimenticato. Bagno a Ripoli corre ai ripari, ma il sindaco Casini snocciola dati: “Episodi tra i più bassi dell’area fiorentina”

Il furto subito nella propria abitazione dall’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, ha avuto sicuramente una vasta eco, anche per la reazione del giocatore.

Il comune di Bagno a Ripoli, dove il giocatore risiede, corre ai ripari in un periodo, quello estivo, in cui i furti aumentano: “Nel nostro territorio – dice il sindaco Francesco Casini – gli episodi di furto sono costantemente in calo, tra i più bassi dell’area fiorentina. Finché se ne verificherà anche uno soltanto però è vietato abbassare la guardia. Nel periodo estivo, le case incustodite sono senza dubbio più vulnerabili. Da qui questo progetto di prevenzione, che fornisce ai cittadini uno strumento in più per assentarsi da casa con meno preoccupazioni”.