Il futuro ancora incerto di Pezzella. E una big italiana sonda il terreno per il difensore della Fiorentina

Quella di German Pezzella continua a rimanere una posizione in bilico. Il capitano della Fiorentina sembrava destinato a partire al termine della scorsa stagione, poi l’arrivo di Italiano ha rimescolato le carte. Ciò non toglie che, in caso di proposte interessanti, l’argentino possa levare le tende e nelle ultime ore emergono novità.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, l’Atalanta avrebbe effettuato un sondaggio per Pezzella, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2022. L’argentino piace molto a Gasperini, che per aggiudicarselo è pronto anche a far leva sugli ottimi rapporti con il nuovo direttore tecnico viola Nicolas Burdisso.