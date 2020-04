Il futuro della Serie A è legato al numero dei tamponi: i dettagli

La Serie A si interroga sul proprio futuro, in attesa di capire se e quando potranno ripartire gli allenamenti delle 20 squadre del campionato. Come si legge nell’edizione odierna di Repubblica, servono circa 1400 tamponi per far ripartire la Serie A. È questo il dato che rappresento il primo step per la Lega, che dovrà avere l’ok del Governo per la ripresa degli allenamenti. Nella prima fase del protocollo, infatti, le società dovranno verificare la negatività al Covid-19 di tutti i dipendenti coinvolti nella ripartenza. Uno scoglio che, in un momento così difficile per la reperibilità dei tamponi, non è certamente facile da superare.