Il futuro di Chiesa è adesso. Incontro tra Rocco e il padre la prossima settimana: la situazione

Erano i primi di dicembre quando Rocco Commisso ed Enrico Chiesa, padre-procuratore di Federico, si sono incontrati per la prima volta per iniziare a mettere le basi per il futuro del giovane talento. “Le cose andranno meglio di come mi aspettavo. L’incontro – disse il presidente viola due mesi fa – è stato molto positivo, c’è l’intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Federico“. La strada fu tracciata dal numero 1 gigliata per poi essere ripercorsa da altri esponenti della dirigenza viola. Pradè promise che l’esterno viola sarebbe tornato a parlare dopo mesi di silenzio e così è stato.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza della Fiorentina ed Enrico Chiesa. Incontro a cui potrebbe partecipare anche lo stesso Federico. In ballo potrebbe esserci un rinnovo del contratto con cifre da top player. Clausula rescissoria? No, ci sentiamo di escluderlo al momento. Nelle ultime conferenze stampe, sia Joe Barone che il direttore sportivo Daniele Pradè hanno più volte evidenziato che il comparto dirigenziale viola è decisamente restio a questo tipo di soluzione. Più probabile un gentlemen’s agreement che permetterebbe al ragazzo di lasciare Firenze nel caso si presentasse la grande occasione. Sempre che la relativa offerta in questione (che ancora non c’è stata), soddisfi le richieste viola.