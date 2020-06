Il futuro di Chiesa passa dal finale di campionato. Il padre e Commisso agiranno comunque per il bene della Fiorentina

A pochi giorni dal fischio d’inizio, dal “restart” della stagione, spera di essere lui ad accendere i riflettori giusti. Intanto per regalare sorrisi e orgoglio a grappoli alla città, poi anche per determinare quello che sarà il suo domani. Sa bene di essere al centro dei sogni dei più grandi club italiani ed esteri. Lo cercano in Inghilterra, dove si sussurra che lo United sia pronto a mettere diverse decine di milioni sul tavolo. Mentre in Italia, come scrive il Corriere dello Sport, è l’oggetto del desiderio di tutti, dalla Juventus all’Inter, dal Napoli alla Roma. Commisso, che pure in occasione del suo primo compleanno alla guida del club ha ribadito che non ci saranno preclusioni alla sua cessione, seppur con la giusta cifra e con una richiesta ben precisa da parte del diretto interessato, ci riparlerà, insieme a Pradé, non appena potrà fare rientro in Italia. Il rapporto, anche con papà Enrico è consolidato: entrambe le parti sanno di dover agire per il bene della Fiorentina.

