Il futuro dell’ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino sarà di nuovo in panchina. Dopo una deludente esperienza in Toscana in quel di Siena, l’ex attaccante campiona del Mondo con l’Italia nel 2006, è pronto a ripartire.

Come riporta TMW è finito nel mirino del Renate con cui ci sono già stati alcuni incontri. L’alternativa sarebbe la Primavera del Milan che ha avuto i primi approcci con lui.