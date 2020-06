Il futuro di Kumbulla sarà ancora italiano, ma non a Firenze

Si chiama Maresh Kumbulla uno dei giocatori più richiesti sul mercato italiano. L’Hellas Verona però non ha intenzione di svenderlo e per lui chiede ben 30 milioni. Accostato di recente anche alla Fiorentina, ora sull’albanese sembra esserci soprattutto la Lazio. Tare e Lotito sono al lavoro per portarlo nella Capitale. A riportarlo è Tuttosport.

