Il futuro di Ribery resta ancora un mistero, ma Vlahovic lo aspetta a braccia aperte

Franck Ribery sarà probabilmente la novità di oggi in una Fiorentina che per alcune settimane ha dovuto fare a meno del suo fuoriclasse. La Nazione di oggi ricorda come che quella corrente potrebbe essere l’ultima stagione per lui con la maglia viola. Il suo futuro infatti è tutto da valutare, ma resta di fatto che il giocatore francese dovrà rispettare l’ingaggio presente offrendo il proprio contributo al giovane compagno di reparto Dusan Vlahovic. Si ricomporrà oggi quindi la coppia d’attacco viola dopo il pareggio di Torino contro i granata. Sta di fatto che i ragionamenti sul futuro di Ribery saranno da fare il prima possibile in vista della programmazione della prossima stagione, perché un eventuale riconferma del giocatore porterebbe probabilmente la Fiorentina a dover cambiare qualcosa negli accordi economici per il suo elevato ingaggio.