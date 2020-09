Come riportato da Tuttosport, la Fermana è interessata al giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina, Niccolò Bigica. Il figlio dell’ ex allenatore della Primavera della Fiorentina, attualmente allenatore del Sassuolo Primavera, è reduce dalle esperienze in prestito a Scandicci e Grassina in Serie D. Per il classe 2001 si prospetta la prima esperienza in Serie C.

