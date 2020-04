Il futuro di Zurkowski avvolto nel mistero. Un’eventuale cessione non andrebbe ad arricchire le casse viola

Il quadro intorno al centrocampista di proprietà Fiorentina Szymon Zurkowski, attualmente in prestito all’Empoli, si fa sempre più misterioso e contraddistinto di tanti punti interrogativi. Il giocatore dell’Under 21 polacca non ha trovato minutaggio in campo con gli allenatori avuti per adesso in Italia, a partire da Montella con i viola fino ad arrivare a Marino adesso con gli azzurri, con nel mezzo Iachini e anche se per un periodo più breve. Insomma, il giocatore che tutti pensavano potesse essere una possibile sorpresa data la giovane età e per quanto aveva ben impressionato con il Gornik Zabrze, la sua ex squadra, attirando le mire di altri club in Italia all’estero.

A fine di questa stagione il giocatore tornerà con tutta probabilità dall‘Empoli alla Fiorentina che dovrà ragionare sul da farsi. Nel caso la stagione attuale dovesse essere completata e Zurkowski trovasse il modo di mettersi in mostra all’Empoli, la Fiorentina dovrà fare le sue riflessioni dato che a centrocampo gli elementi in rosa sono attualmente numerosi. Soltanto i movimenti di mercato potrebbero permettere al giocatore di tornare a ricoprire uno slot in rosa. Se invece servirà da parte sua un ulteriore periodo di ambientamento è lecito pensare a un nuovo prestito, che potrebbe essere in Serie A o Serie B.

Resta invece più remota la possibilità di una cessione a titolo definitivo. Il classe ’97 ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022, con opzione di rinnovo di un anno. E per contratto al Górnik Zabrze spettano altri 1,3 milioni di eventuali bonus più percentuale sulla sua futura rivendita. Se il suo valore economico non sale resta quindi difficile poter pensare a una cessione definitiva da parte della Fiorentina. La strada più percorribile resta quindi quella di un nuovo prestito per permettergli di crescere ancora.