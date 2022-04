Il futuro di Zurkowski: le valutazioni di Italiano per un centrocampo sempre più assortito

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Szymon Zurkowski in prestito all‘Empoli sta disputando una stagione in Serie A convincente e interessante per la continuità dimostrata. Nella linea mediana impostata dal tecnico Aurelio Andreazzoli il classe ’97 polacco gioca sempre titolare, fa il bello e cattivo tempo lottando su ogni pallone e contribuisce costantemente sia alla manovra offensiva che difensiva. La Fiorentina segue con attenzione i suoi progressi, e al contempo sta ragionando sul dar farsi per il suo futuro. La dirigenza gigliata potrà decidere a fine stagione di controriscattarlo e portarlo così tra le proprie fila, ma resta più di una riflessione da fare in tale caso.

Il centrocampo viola allo stato attuale è uno dei reparti più completi e meglio assortiti di tutto il campionato, e i numeri lo dimostrano. Nel ruolo di mezz’ala soprattutto le pedine a disposizione come Bonaventura, Castrovilli, Duncan e Maleh hanno dimostrato con il tempo di offrire garanzie.

E anche nel caso la Fiorentina si trovasse a disputare più competizioni nella prossima stagione sarà lo stesso allenatore Vincenzo Italiano insieme al suo staff a indicare quanti e di quali elementi necessiterà per la zona nevralgica del campo.

Possibile che il tecnico decida di valutare personalmente il giocatore nel corso del ritiro estivo, così da capire quanto effettivamente è pronto per vestire la maglia viola e quanto spazio potrà concedergli per poter continuare nella sua crescita.

A dirla tutta l’affollamento a centrocampo, tenendo conto anche di un probabile ritorno di Benassi alla base, potrebbe essere una problematica di poco conto dato che l’allenatore viola ha dimostrato anche in questa stagione di saper gestire sapientemente e alternare i giocatori a disposizione. Saranno quindi perlopiù le qualità da ‘todocampista’ di Zurkowski ad essere decisive per il suo ritorno in viola.

Se la Fiorentina riterrà che il giocatore polacco debba fare un ulteriore salto di qualità prima di tornare a Firenze la società rifletterà se girarlo magari in prestito o ad un altro club in Italia o all’estero. In questo senso Il tempo delle scelte deve ancora arrivare.