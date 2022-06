Il futuro in bilico di Terzic. Poco spazio per il serbo e ora la Fiorentina…

La Fiorentina pensa al futuro della fascia sinistra e si guarda attorno per trovare una valida alternativa a Cristiano Biraghi, soprattutto nell’ottica delle tre competizioni. Non ha convinto il serbo Aleksa Terzic, classe ’99 ex Stella Rossa, a cui Italiano ha affidato la maglia da titolare appena 2 volte in stagione. Il calciatore è comunque tenuto in considerazione in Nazionale, facendo parte del giro della Serbia, anche se non da protagonista. Terzic ha dimostrato ottime doti tecniche e buone capacità di cross, anche da fermo, ma debolezze evidenti sul piano tattico, soprattutto difensivamente, ed anche fisico.

E’ molto probabile che il calciatore possa lasciare Firenze nella prossima sessione di mercato. La Fiorentina punta a rinforzare il lato mancino della difesa e sta studiando vari profili, come Parisi e Galan rispettivamente in forza ad Empoli e Celta Vigo ma anche Angileri del River Plate, argentino di passaporto italiano. Due elementi con caratteristiche molto diverse sia sul piano strutturale che tecnico. Il mister viola pensa anche a Luca Ranieri, duttile difensore di piede sinistro lo scorso anno alla Salernitana. Il calciatore ligure sarà valutato a Moena e potrebbe restare a far parte della rosa gigliata come jolly difensivo.