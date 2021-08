Il futuro incerto di Amrabat in attesa del rientro in gruppo: vale la pena cederlo solo dopo una stagione?

Martedì la Fiorentina riprenderà gli allenamenti a Firenze in vista dell’amichevole contro l’Espanyol e dei primi impegni ufficiali in Coppa Italia e campionato. Per la prima volte Vincenzo Italiano avrà a disposizione tutta la rosa al completo, compresi i nazionali che si aggregheranno a chi ha già cominciato la preparazione a Moena.

Rimane un punto interrogativo: Sofyan Amrabat. Il marocchino si è operato per una pubalgia e ha saltato il ritiro sulle Dolomiti. Il suo rientro per la preparazione è atteso nei prossimi giorni, visti i tempi stimati di 2-3 settimane. Su di lui anche qualche voce di mercato che lo vuole lontano da Firenze. Reduce da una stagione tra alti e bassi, l’ex Hellas Verona ha faticato a trovare la sua giusta dimensione nel centrocampo a 5 (3) di Iachini e Prandelli. Le cose molto probabilmente non cambieranno con Italiano, visto che lo schema prescelto sembra essere il 4-3-3.

Si tratta però pur sempre di uno dei migliori centrocampisti di due stagioni fa, nonché del secondo acquisto più oneroso della storia della viola. La parola passerà a Italiano, ma privarsi di lui dopo solo una stagione così così, potrebbe essere un rischio da valutare attentamente.