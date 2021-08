In caso di clamorosa partenza di Vlahovic, Fiorentina su Belotti?

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli a TMW ha parlato della situazione relativa al centravanti del Torino: “Oggi è previsto l’incontro con Juric, ieri ha svolto le visite mediche. Per ora non ci sono segnali che lo vogliano via dal Torino, ma la situazione è molto fluida”.