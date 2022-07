Il futuro inglese che si configura per Rasmussen

Un futuro in Inghilterra per Jacob Rasmussen. Questo è quello che si starebbe prefigurando per il difensore di proprietà della Fiorentina, secondo Football Insider.

Il centrale danese (che Italiano ha messo anche sulla sinistra nel recente ritiro di Moena, con risultati negativi) è seguito da ben tre club d’Oltremanica: Swansea, QPR e Norwich. Tutt’e tre queste formazioni prenderanno parte alla prossima Championship, ovvero il campionato di Serie B inglese.

Dal suo arrivo ad oggi non ha praticamente mai giocato in maglia viola ed è stato mandato in prestito all’Empoli, all’Erzgebirge Aue e al Vitesse.