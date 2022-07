Il futuro nebuloso di Martinez Quarta, a prescindere da Milenkovic

A prescindere da quale sarà il futuro di Nikola Milenkovic, quello di Martinez Quarta sembra non essere molto limpido. Il motivo è presto detto: nella passata stagione l’argentino ha perso il posto da titolare, con Vincenzo Italiano che gli spesso e volentieri preferito Igor nella seconda parte di stagione.

Pagato dieci milioni di euro nell’estate del 2020, l’ex River Plate non ha compiuto quel salto di qualità che era lecito aspettarsi al momento del suo arrivo in riva all’Arno. La prossima stagione, in tal senso, sarà fondamentale per capire il tipo di parabola che potrà prendere la sua carriera.

Nel frattempo, capire cosa ne sarà di Milenkovic può essere un aspetto da valutare in relazione al futuro di Quarta. Se dovesse rimanere, l’argentino partirebbe come il terzo centrale dietro al serbo e Igor. Se invece venisse ceduto, tutto dipenderà dal sostituto che arriverà alla Fiorentina.