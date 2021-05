Il Gattuso-pensiero su spogliatoio e media: “Niente retorica e rispetto reciproco”

La Fiorentina ha scelto Rino Gattuso non solo per il lavoro sul campo, ma anche per quello che è in grado di trasmettere all’interno dello spogliatoio. L’edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta dei virgolettati del nuovo tecnico viola, da cui emergono con chiarezza le sue idee. Innanzitutto, la parola chiave è condivisione: “il gruppo deve avere poche regole, ma chiare e semplici. Devono essere scelte dall’allenatore o discusse con alcuni membri della squadra. Mai devono essere percepite come un’imposizione, ma come una responsabilità personale e reciproca”.

Questo il pensiero di Ringhio sulla gestione della partita: “C’è bisogno di positività, trasmessa con fiducia e sostegno. Rapporto con la società? Bisogna mostrarsi responsabili, ma imponendo la propria personalità, ponendosi insieme gli obiettivi e avendo rispetto reciproco”. E la stampa? Così Rino: “Se c’è coerenza interna, c’è anche all’esterno. Il rapporto con i media non va temuto, ma va gestito con intelligenza e rispetto tra le parti”. Gattuso, infine, scarta l’ipotesi del mental coach: “Non serve perché lo psicologo è l’allenatore che deve allenare anche i sogni. Deve arrivare al cuore e mostrare traguardi che sembrano irraggiungibili”.