Il gennaio di fuoco della Fiorentina

Il 2019 è fortunatamente e finalmente alle spalle e la Fiorentina può lanciarsi nel nuovo anno con buoni propositi per il futuro. A cominciare dal nuovo allenatore viola, Beppe Iachini, che avrà il difficile compito di rilanciare una squadra in palese difficoltà. In tal senso, gennaio sarà un mese fondamentale per il prosieguo della stagione. La Fiorentina capirà se davvero dovrà lottare fino alla fine per la salvezza o se invece, potrà rilanciarsi e portare a termine un’annata tranquilla.

Il calendario potrebbe aiutare Iachini: a gennaio la Fiorentina affronterà Bologna (T), Spal (C), Napoli (T) e Genoa (C). Tolta la trasferta del San Paolo, tutte le altre partite sembrano alla portata della Viola. A condizione che il nuovo tecnico riesca ad incidere fin da subito. C’è spazio anche per la Coppa Italia, con la Fiorentina che affronterà l’Atalanta al Franchi tra Bologna e Spal.

Un mese importante dicevamo, sul campo ma anche sul mercato. Perché la Viola va inevitabilmente rinforzata per tappare le falle della campagna acquisti estiva. Servono un difensore, una mezzala di quantità e qualità e una punta. Tre giocatori, ma potrebbero essere di più in caso di qualche addio. Pradè è al lavoro da tempo, consapevole che anche lui si giocherà molto del suo futuro nel mercato invernale. Tra campo e mercato, gennaio sarà un mese fondamentale per la Fiorentina.