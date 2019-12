Il gennaio di Iachini è subito pronti-via: 5 partite in 19 giorni per tornare a convincere

Non sarà di certo uno dei mesi più tranquilli dell’anno in casa viola il mese che sta per arrivare. A gennaio infatti la formazione gigliata affronterà 5 partite in meno di 20 giorni e per la “nuova” Fiorentina di Iachini. Il 6 gennaio si comincia con la trasferta di Bologna, mentre sei giorni dopo l’esordio sulla panchina del Franchi per Iachini sarà contro la SPAL. Il 15 gennaio l’importante sfida in Coppa Italia negli ottavi di finale contro l’Atalanta sempre tra le mura amiche e solo tre giorni dopo la Fiorentina sarà in quel di Napoli per la seconda trasferta dell’anno. Ultima tappa di gennaio sarà contro il Genoa il 25 gennaio a Firenze.

Comincia con un tour de force importante l’avventura di Iachini a Firenze, sia per le avversarie che si troverà di fronte la Fiorentina, sia per l’importanza della Coppa Italia, sia per la delicata posizione in classifica.