Il Gennaio nero per l’Inter è una tradizione… e l’unica eccezione è proprio un ex allenatore della Fiorentina

L’Inter si presenterà al match di Coppa Italia contro la Fiorentina in un periodo non certo positivo. I pareggi con Lecce e Cagliari hanno infatti rallentato la squadra nerazzurra, che rischia di veder andar via la Juventus. Non è una novità, tuttavia, che il club milanese perda punti nel mese di Gennaio: prima di Conte, era infatti successo con Mazzarri nel 2014, con Mancini nel 2015 e con Spalletti l’anno scorso. Nel primo mese dell’anno, l’Inter cala e racimola pochissimi punti. C’è un’unica eccezione in questo trend negativo, ed è rappresentata per l’appunto da un ex allenatore della Fiorentina. Stiamo parlando di Stefano Pioli, che nel “suo” Gennaio (2017) sulla panchina nerazzurra fece addirittura bottino pieno di punti. Che dire, speriamo che la squadra di Conte non si riprenda proprio Mercoledì!