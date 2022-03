Il Genoa batte il Torino resistendo in dieci per più di settanta minuti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Questa sera era in programma la sfida tra Genoa e Torino, valida per la 30esima giornata di Serie A. La partita è finita 1-0 per il Grifone, che ha sbloccato il risultato al 14′ con il gol di Portanova e ha saputo mantenere il vantaggio fino alla fine. Questo nonostante l’espulsione di Ostigard al 24′, che aveva costretto il Genoa ha giocare con l’uomo in meno per più di settanta minuti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Lazio 49, Atalanta*, Roma 48, Fiorentina* 46, Sassuolo 43, Verona 41, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.