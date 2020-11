Il Genoa in rimonta vince il derby: Ranieri fuori dalla Coppa Italia

Dopo i match disputati nella giornata di ieri, l’ultimo turno di Coppa Italia prima degli ottavi di finale in programma a gennaio (13 e 20) ha avuto il suo epilogo con il derby di Genova dove i rosso blu di Maran si sono imposti nella stracittadina per 3-1. Al 18′ va in vantaggio la Sampdoria dell’ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri con Verre. I rosso blu nella ripresa entrano in campo con un piglio diverso e rimontano i “cugini” grazie ad una doppietta di Scamacca. Lerager al 68′ chiude i conti; agli ottavi il Genoa affronterà la Juventus.

