Il Genoa perde anche l’ultima in casa: Barrow regala i 3 punti a Mihajlovic Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è conclusa la seconda partita dell’ultimo turno di Serie A: a Marassi l’ormai retrocesso Genoa ospitava il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in una sfida priva di valore in termini di classifica. Nonostante uno stadio rovente, grazie ad una tifoseria locale decisa a rimanere fino all’ultimo minuto vicina alla sua squadra del cuore, gli uomini di Blessin non riescono a trovare l’ultima vittoria in Serie A: al novantesimo il risultato finale è 0-1 per gli ospiti.

A decidere la sfida un gol al 66′ di Musa Barrow. il gabbiano è bravo a ribadire in rete all’angolino basso di destra il pallone rimbalzato sui suoi piedi dopo un tiro ravvicinato di un compagno.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 63, Roma 63, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Bologna 46,Udinese 44, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.