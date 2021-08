Il Genoa si rinforza: il sostituto di Shomurodov è un ex obiettivo della Fiorentina

Il Genoa ha chiuso con l’Atalanta per Sam Lammers. L’attaccante olandese era stato cercato anche dall’Hellas Verona in passato, ma i rossoblù avevano ormai superato la concorrenza dei veneti ed era ormai attesa l’intesa definitiva per sancire il passaggio in Liguria. Sarà lui il sostituto di Eldor Shomurodov, ceduto alla Roma nei giorni scorsi per diciassette milioni di euro.

L’ex attaccante di PSV ed Heerenven arriva in prestito dai nerazzurri, dove l’hanno scorso aveva giocato 15 partite e segnato 2 reti. Ora Lammers potrà partire in direzione Genova e iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni. Nell’estate del 2020 era stato cercato anche dalla Fiorentina, che poi decise di puntare con forza su Vlahovic.