Irrati e la Var nel caos e il Genoa vince in extremis abbandonando l’ultimo posto e lasciando il Sassuolo nell’orbita della Fiorentina Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il positicipo delle 18 vedeva in campo Genoa e Sassuolo allo stadio Luigi Ferraris. Nel primo tempo i rossoblu sono passati in vantaggio con il rigore di Criscito, concesso dopo una simulazione evidente di Sanabria, raggiunto poco dopo dal gol di Obiang. Nella ripresa, il Sassuolo aveva segnato con Djuricic, ma la rete è stata annullata dal VAR per un tocco di mano. Come spesso succede, dunque, all’86’ è stato invece il Genoa a realizzare il gol della vittoria con Pandev, su un’azione iniziata con un fallo di Criscito su Berardi: pesantissimo dunque l’impatto di Irrati sul punteggio finale.

La CLASSIFICA di Serie A: La CLASSIFICA di Serie A: Inter, Juventus 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli 24, Bologna, Verona 22, Torino, Milan 21, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.