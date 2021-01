Il Genoa vuole due ghanesi per il suo centrocampo e uno gioca nella Fiorentina

Voluto con tutte le forze lo scorso gennaio, al punto da pagarlo anche 15 milioni di euro, con tutti i ringraziamenti del caso da parte del Sassuolo per il quale era diventato poco più che una riserva. Era stato Iachini a richiedere Alfred Duncan, avendolo già allenato, e in effetti nella seconda parte della scorsa stagione il ghanese era diventato uno dei titolari della Fiorentina. E’ bastata una mini pausa estiva però a ribaltare tutto e improvvisamente alla ripresa, nonostante l’assenza di Pulgar, per Duncan non c’è stato praticamente più spazio, complici gli arrivi di Amrabat e Bonaventura. Per questo il classe ’93 potrebbe lasciare la Fiorentina, magari in prestito: secondo Tuttosport il Genoa vorrebbe sia lui che il connazionale Asamoah, svincolato. In tal caso a Prandelli servirebbe un altro centrocampista per completare il reparto.

