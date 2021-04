L’avventura di Mario Mandzukic al Milan non sta andando come in molti si aspettavano. L’ex obiettivo di mercato della Fiorentina e non solo, arrivato in rossonero a gennaio, è alle prese con un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tutto il mese di marzo. L’ex bianconero, vista l’indisponibilità, ha quindi deciso di rinunciare al proprio stipendio mensile che il Milan devolverà interamente in beneficienza. Un gesto da applausi.