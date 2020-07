“Il gesto di Chiesa fa tenerezza, è una ribellione a metà, così come rischia di restare il suo talento. Fatto in questo modo non serve a nulla”

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo un editoriale, a firma Alberto Polverosi, in cui sul gesto fatto dall’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, alla fine del match contro il Verona, si legge: “Tutti zitti, ho fatto un assist. Se voleva rivolgersi ai giornalisti, doveva voltarsi verso la tribuna stampa. Il commissario tecnico Roberto Mancini, dopo un gol contro la Germania a Euro ’88, mandò a quel paese i giornalisti che non comprendevano il suo talento. Ma lo fece bene…sennò non vale, non serve. E’ una ribellione a metà, come rischia di restare il talento di questo giocatore.

E ancora: “E’ un gesto che fa tenerezza. E’ il moto di un ragazzo che avverte le pressioni e che non ha ancora trovato gli strumenti per gestirle. Federico Chiesa è ancora a metà strada. Come il suo gesto nel vuoto del Franchi”.