Il Ghana si aggiudica una super partita contro la Corea del Sud e sogna gli ottavi

Dopo Serbia-Camerun finita 3-3, anche Corea del Sud-Ghana ha regalato emozioni in questa prima parte di giornata mondiale. I ghanesi sono andati in vantaggio con Salisu, primo difensore della storia della nazione a segnare in una Coppa del Mondo. Dopo dieci minuti è arrivato il raddoppio della nazionale africana con Kudus. Nella ripresa ci ha pensato Gue-Sung con una doppietta in meno di tre minuti a riacciuffare il punteggio e a riportarlo in parità. A 68′, un’altra doppietta, quella di Kudus, ha però deciso la sfida.

Il Ghana ha vinto 3-2, salendo a 3 punti nel girone H in testa con il Portogallo. Uruguay e Corea del Sud a un solo punto, in attesa della sfida di questa sera tra Portogallo e Uruguay.