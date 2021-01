Il ‘giallo’ Ribery: quella con il Crotone è la quarta ammonizione, niente squalifica contro il Torino per lui

Piccolo ‘giallo’ legato all’ammonizione presa da Franck Ribery allo scadere del primo tempo: come erroneamente riportato in precedenza anche dai colleghi di Dazn, per il francese si tratta della quarta sanzione che lo porta in diffida ma non alla squalifica in vista della gara con il Torino. Nulla toglie che tra una settimana contro i granata, a disposizione di Prandelli ci possa essere anche Kokorin almeno per uno spezzone di gara.

