Il giallo su Fiorentina-Juventus: Data e orario, due le possibili opzioni…

Il Corriere Fiorentino si occupa del “giallo” biglietti, per quanto riguarda la partita interna della Fiorentina contro la Juventus, valida per l’ultima giornata di questo campionato. Nonostante da giovedì sia aperta la vendita libera per la gara coi bianconeri ancora non se ne conosce né il giorno, né l’orario.

Si saprà tutto con certezza lunedì prossimo, anche se le due ipotesi più probabili come collocazione di questo match sono l’anticipo al sabato o il posticipo a domenica sera.