Risorsa preziosa

Uno dei motivi della sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta è la brutta prestazione del centrocampo di Beppe Iachini. Tolto Castrovilli – autore di un ottimo primo tempo, ma poi inevitabilmente calato nella ripresa -, Pulgar e Benassi non hanno giocato una partita sufficiente. Il cileno, schierato dal tecnico viola in uno dei suoi ruoli preferiti, ha fatto un passo indietro dopo le buone prestazioni di inizio anno. Ma l’alternativa a disposizione è una e corrisponde al nome di Milan Badelj, che sembra fuori dal progetto tecnico di Iachini. Lo stesso discorso si può fare per l’ex capitano del Torino, che per il momento non ha sostituti in grado di farlo rifiatare. Ma presto la situazione potrebbe cambiare con il ritorno a pieno regime di Alfred Duncan. Il ghanese, arrivato dal Sassuolo nell’ultimo giorno di mercato, non si è mai potuto allenare con i nuovi compagni a causa di un infortunio che si porta dietro ormai da diverso tempo. Adesso però, sembra recuperato e domenica dovrebbe essere a disposizione di Iachini. Se non dal primo minuto, almeno a partita in corso. Duncan porta qualità e quantità e rispetto a Benassi è un giocatore più universale, anche se forse non ha lo stesso senso del gol dell’ex Torino. Un recupero importante per una Fiorentina in cerca della svolta definitiva a centrocampo.