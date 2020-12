Il giocatore più decisivo della Fiorentina? Biraghi! Solo De Paul e Calhanoglu meglio di lui

Dopo la prima di campionato contro il Torino, i tifosi della Fiorentina non potevano credere ai loro occhi di fronte alla splendida prestazione di Cristiano Biraghi. Un rendimento che l’ex Inter non ha certo mantenuto per tutte le gare successive, ma nonostante questo ad oggi risulta forse il giocatore più decisivo della rosa.

Lo dimostra la partita contro il Genoa, dove l’azione del pareggio è passata proprio dai suoi piedi. Ma lo dimostrano anche i dati forniti dalla Lega Serie A, molto interessanti da analizzare e che giocano a suo favore. Biraghi rientra infatti nella classifica dei migliori assist men del campionato, a quota tre (appena dietro a Chiesa che ne ha realizzati quattro).

Ma non è finita qui, perché Biraghi è anche uno dei migliori per quanto riguarda i passaggi chiave, ovvero quelli che anche non raggiungendo direttamente l’autore del gol hanno comunque propiziato un’azione conclusa con la palla in rete. A tal proposito sono ben otto quelli realizzati da Biraghi, secondo solo a De Paul e Calhanoglu.

Sono solo numeri? Forse, ma in questo caso valgono molto di più. Significano che Biraghi, pur con tutti i suoi difetti, potrebbe davvero rivelarsi un valore aggiunto per questa Fiorentina.