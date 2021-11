Il giocatore più ‘decisivo’ della Serie A gioca nella Fiorentina. La classifica

C’è Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, al primo posto di una speciale classifica redatta da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, infatti, ha analizzato quali sono i giocatori del campionato italiano i cui gol sono risultati decisivi per il risultato della propria squadra e hanno portato più punti.

Il serbo occupa il gradino più alto del podio: le sue otto reti, infatti, hanno portato alla Fiorentina ben nove punti in classifica. Vlahovic è entrato nel tabellino di cinque partite contando le due marcature multiple: alla 3ª giornata, doppietta nella vittoria per 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta (3 punti guadagnati), e all’11ª, tripletta al Franchi nel 3-0 allo Spezia (1 punto guadagnato). Solo la sua marcatura singola nel 3-0 in casa contro il Cagliari alla 9ª giornata non ha influito sul risultato finale.

Al secondo posto c’è Giovanni Simeone: nove gol segnati e otto punti guadagnati per l’ex attaccante della Fiorentina. Al terzo posto, infine, troviamo un gruppo di sei giocatori a pari merito con un bottino di cinque punti incassati: Pedro, Zapata, Aramu, Beto, Arnautovic e Destro.