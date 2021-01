Il giocatore ‘tattico’ la Fiorentina lo cerca all’estero. Soluzioni italiane non percorribili

Fiorentina con poche idee, poco fosforo e poco costrutto. A centrocampo servirebbe come il pane un giocatore che sappia “pensare”. E Lucas Torreira sicuramente sarebbe uno di questi. Su La Nazione oggi in edicola però leggiamo che un approfondimento di ieri fatto con l’Atletico Madrid, squadra in cui milita, arrivato in prestito dall’Arsenal, ha ridotto le possibilità di avere l’ex calciatore della Sampdoria in prestito.

Il giocatore “tattico” che la Fiorentina sta cercando, se arriverà, arriverà quasi sicuramente da un campionato estero, perché le soluzioni esaminate in Italia sono poche e non percorribili in questo momento.