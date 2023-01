Il gioco di Italiano è morto, è ripreso il progetto Iachini ma con calciatori migliori

Una squadra fantasma per 80 minuti che gioca principalmente a centrocampo con qualche incursione in area avversaria. La Fiorentina di adesso si avvicina al nulla cosmico del calcio. Se dobbiamo perdere almeno facciamolo con onore, torniamo al 4-3-3 con il pressing forsennato con le ali e i terzini che spingono e poi se qualche giocatore muore di fiato, pace lo rianimeremo.

Una squadra con schemi impossibili da comprendere e probabilmente da applicare, giocatori che liberi si muovono senza palla ma non vengono serviti, tutto questo per tornare indietro. In pochi si salvano in questo contesto.

La difesa, messa come sempre male in campo, prende una rete per colpa di Italiano. Un non colpevole Biraghi si trova da solo in area di rigore a marcare due attaccanti avversari. La fine era scontata perfino avendo avuto a disposizioni il miglior Claudio Gentile nei suoi cenci.

Urge un cambiamento urgente altrimenti i calciatori più bravi a fine campionato se ne vorranno andare, perché qui sotto i nostri occhi è ripreso il progetto Iachini, quello del non-gioco (anche se con giocatori migliori rispetto a quelli che avevamo all’epoca). Veramente un gran peccato, Italiano sta “uccidendo” se stesso ma soprattutto il nostro sogno e quello del presidente.