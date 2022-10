Il gioiello di Kouamé, il ritorno al gol di Jovic, l’espulsione di Neilson: i migliori momenti di Hearts-Fiorentina commentati da Marianella

Dopo tanto tempo, finalmente una bella serata, dove la Fiorentina vince e convince. La vittoria contro l’Heart of Midlothian per 0-3 è fondamentale, soprattutto per la classifica del girone: Viola che passa dall’ultima alla seconda posizione.

I ragazzi di Italiano sbloccano subito il match, con il colpo di testa di Mandragora al 4° minuto, e poi controllano la prima mezz’ora senza problemi. Il raddoppio è un autentico capolavoro firmato Christian Kouamé, in mezza rovesciata. Nella ripresa, arrivano l’espulsione di Neilson e il sigillo di Luka Jovic, che mette in punto esclamativo con il definitivo 0-3.

Di seguito, gli highlights di Hearts-Fiorentina: