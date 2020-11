Il giornalista cileno conferma: “Pulgar non giocherà con il Cile, la Fiorentina non autorizza la partenza”

Anche il giornalista di ESPN Maks Cárdenas ha confermato la mancata autorizzazione da parte della Fiorentina per la partenza di Erick Pulgar per raggiungere il Cile, dove era stato convocato per i prossimi impegni con la sua nazionale. Queste le parole del giornalista su Twitter: “Confermo che Pulgar non arriverà. La Fiorentina non autorizza la partenza del centrocampista sostenendo che in rosa c’è un giocatore contagiato. Ma Erick ha già avuto il Covid-19, è una sciocchezza capitale“

CONFIRMADO

⚠️ ERICK PULGAR NO VIENE 🙈

La Fiorentina no autoriza el viaje del volante argumentando que hay un jugador contagiado en el plantel.

Pero Erick incluso ya superó la enfermedad es una tontería mayúscula

— Maks Cárdenas (@MaksCardenas) November 8, 2020