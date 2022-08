Il giorno chiave per la vicenda Milenkovic. O arrivano 15 milioni oppure al giocatore verrà detto che…

La dirigenza della Fiorentina si aspetta di ricevere entro il fine settimana una proposta di almeno 15 milioni di euro portata dall’entourage di Nikola Milenkovic, se il giocatore ha voglia di cambiare squadra. Questo viene riportato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

L’alternativa (per la quale fa il tifo Italiano) sarà comunicare al serbo che anche per quest’estate non si muoverà da Firenze.

Un primo giorno chiave in questa vicenda dovrebbe essere venerdì, data nella quale è previsto un nuovo contatto tra l’area tecnica viola e il procuratore del calciatore, Fali Ramadani. Schuurs (Ajax) e Faes (Reims) restano per adesso sullo sfondo, in attesa che questa vicenda faccia il suo corso.